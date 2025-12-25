【新華社ハルビン12月25日】中国黒竜江省ハルビン市南崗（なんこう）区の商業複合施設、ハルビン西万達広場前でこのほど、バラを閉じ込めた氷のオブジェが規模を拡大して再び登場し、多くの観光客が撮影に訪れた。今年のオブジェはより多くのクリエーティブ要素や文化的シンボルが取り入れられており、観光客に新たな楽しみ方を提供している。（記者/劉赫垚、徐凱鑫）