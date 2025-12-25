名古屋市内の学校の女子トイレに侵入し、カメラを設置したとして、愛知県警昭和署は25日、建造物侵入と県迷惑行為防止条例違反の疑いで、この学校で吹奏楽部の外部顧問をしていた同市職員加藤謙吾容疑者（26）＝同県日進市＝を逮捕した。署によると、容疑を認めている。24日に学校教員から「女子トイレ内でカメラが見つかった」と通報があり、発覚。動機について「女子生徒の陰部が見たかった」と話しているという。逮捕容疑