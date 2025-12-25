映画配給会社の東京テアトルは25日、NHKが8月に放送した戦争特番のドラマパートを基にした映画「開戦前夜」を来年以降に劇場公開すると明らかにした。番組を巡っては、モデルとなった人物の遺族が名誉を毀損されたとして、NHKなどや脚本・演出を担当した映画監督の石井裕也さんに対し損害賠償訴訟を起こしている。番組は8月16、17日に放送されたNHKスペシャル「シミュレーション昭和16年夏の敗戦」で、戦時下の「総力戦研究