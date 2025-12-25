文部科学省＝東京・霞が関複数の大学に合格した人が進学先以外にも入学金を納付する「二重払い」問題を巡り、私立大・私立短大の21％に当たる176校が受験生の負担軽減策を実施する予定がないことが25日、文部科学省の調査で分かった。検討中を含めて何らかの対応をするのは210校（25％）だった。文科省は6月、負担軽減策の検討を求める通知を出し、11月に対応状況を調査。2026年春入学の入試を行う836校が回答した。他は、「既