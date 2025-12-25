元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が２４日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー２０２５年をザワつかせたニュース１００連発」に出演。父・長嶋茂雄氏が亡くなって半年が経過した今の心境を明かした。羽鳥アナから長嶋氏が亡くなって半年たったが、と聞かれた一茂は「うーん、実感がまだないというか、ついこの間の事とも言えないし、どうなのかな」と慎重に言葉を選び「とにかく、長嶋茂雄を最後まで演じて駆け抜け