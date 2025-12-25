中央競馬の2025年総決算「第70回有馬記念」の公開枠順抽選会（有馬記念フェスティバル）が25日夕方、出走馬の関係者が出席し都内のホテルでスタートした。今年の皐月賞馬で天皇賞・秋2着から臨むミュージアムマイル（牡3＝高柳大、父リオンディーズ）は2枠4番に決まった。C・デムーロが内寄りの偶数の好枠を引いた。Vなら皐月賞馬の同年有馬制覇で、21年エフフォーリア以来、8頭目となる。