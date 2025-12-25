親の遺産額や家族仲にかかわらず、相続トラブルを避けるために遺言書で意思を示しておくことが重要です（c）Getty Images 「うちは財産もそんなにないし、遺言書まで用意しなくても大丈夫」。そう思っている人は少なくないはずです。しかし、弁護士法人Authense法律事務所が50歳以上を対象に行った遺言書や親の相続経験、親の相続に関する不満についてのWebアンケート調査をもとにまとめた「遺言書年報2025」からは、こう