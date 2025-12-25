第70回有馬記念（28日、中山11R芝2500メートル）の公開枠順抽選会が25日、都内のホテルで行われた。抽選会は「有馬記念フェスティバル」の一環として開催され、ゲストには2025年JRA年間プロモーションキャラクターで俳優の見上愛、竹内涼真が参加した。見上は鮮やかな赤いドレスで登壇し、年末の一大イベントに花を添えた。このイベントは3年目の見上は「3年目にしてまだ独特の緊張感と高揚感のある会場だなと」と緊張の面持