「２０２５ハッピークリスマスカップ」（２５日、宮島）２５日のクリスマスに最終日を迎えた宮島ボートの『２０２５ハッピークリスマスカップ』は赤いカポックに身を包んだ３号艇の沢田尚也（２６）＝滋賀・１２１期・Ａ１＝が３コースからまくり差しで突き抜け宮島初優出で初Ｖ。１コースからコンマ０９のトップＳを放った若林将（東京）は２着、２コース差しの重成一人（香川）が３着に続き、３連単は５６３０円だった。３