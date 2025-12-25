新潟市は25日、市立保育施設で職員による児童への虐待事案があったと発表しました。発表によりますと、11月20日、2歳男児が他の児童を押した際に、これを止めようとした別の職員を男児が叩きました。その場面を見ていた「職員」が男児の手の甲を1回叩きました。11月26日には、同じ「職員」と、向かい合う他の児童との間を先ほどの2歳男児が走って通過。「職員」は男児のズボンをつかみ、ズボンの上から足のすねを叩きました。どち