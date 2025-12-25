母娘ショットに映る愛車「高級クーペ」モデルのkokiさんが2025年11月28日に自身のインスタグラムを更新し、母で歌手の工藤静香さんとの2ショット写真を公開しました。工藤さんの愛車の車内で撮影された写真には、デザイン性の高い内装が写し出されていますが、工藤さんの愛車は一体どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ 「工藤静香」×「高級スポーツカー」を画像で見る！投稿には「お出かけ with mum」