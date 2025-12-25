街はクリスマスムード一色。年内最後のビッグイベント・クリスマスのお楽しみといえば「プレゼント交換」ではないでしょうか。ママたちが経験した、現夫との「クリスマスプレゼント」に関するエピソードを紹介します。今回は、彼（現夫）からの勘違いプレゼントにまつわるエピソード。彼「これ、専門店の紅茶！紅茶好きでしょ？」彼女が喜んでくれると思い、わざわざ紅茶専門店に足を運んで購入してきた彼。優しいじゃありません