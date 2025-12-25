¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬25Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤¢¤Ã¤¿·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤Ç¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤ÎÎý½¬¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤ËÊÐ¤ê²á¤®¤Æ¡¢Îý½¬ÎÌ¤¬¸º¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÎý½¬ÎÌ¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤ÎÅÚÂæ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¡×¡½¡£ËÒ¸¶Âç¤Ë¤Ï°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£º£µ¨¤Ï12