ソフトバンクの牧原大成内野手（33）が25日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、5000万円増の年俸1億5000万円プラス出来高払いでサインした。（金額は推定）今季は3年契約（年俸変動制）の2年目で、125試合に出場して打率3割4厘、5本塁打、49打点、12盗塁をマーク。15年目で規定打席に初めて到達し、育成出身で初となる首位打者を獲得した。パの二塁手でベストナイン、ゴールデン・グラブ賞を初受賞した充実の1年を