勤務先のメガバンクの貸金庫から10億円以上もの現金や金塊を盗み出していた酒豪の女「ゆかちー」。2025年1月に逮捕されお茶の間を呆れさせた今村由香理被告(47)（その後、離婚して旧姓の山崎に改姓）。懲役9年の判決に対しても「反省しており更生できる」と控訴するなど、“生まれ変わり”を図っているようだ。（♯1～♯4参照） 【画像】おしぼりで口元を隠しカメラ目線の“ゆかちー”こと山崎由香理被告 「10