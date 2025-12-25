北海道室蘭市で12月25日、軽自動車が車庫に突っ込む事故があり、運転していた70代の男性が意識不明の重体で病院に搬送されました。事故があったのは室蘭市柏木町で、午後1時前、通行人から「車が車庫にぶつかったようだ」と警察に通報がありました。警察によりますと、市道を走っていたとみられる軽自動車が道路沿いの車庫に突っ込んだということです。運転していたのは70代の男性で、頭部から出血するけがをして、意識不明の重体