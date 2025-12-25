日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は25日、来年3月20〜22日まで中国で開催を予定していた下部のステップ・アップ・ツアー特別競技「Mitsubishi Electric Automation Women's Open」の中止を発表した。共催者から開催中止の申し出があったと説明している。【写真】ステップV選手も参加！ 今年のJLPGAアワードで選手たちのドレス姿まとめました同大会は来季のツアー初戦としてスケジュールに組み込まれていた。この中止にともない、同