日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。JLPGAアワードの会場で同級生の3人がスマホで熱心に自撮りをする姿を動画で投稿した。【動画】「どうだ！」自慢げに自撮り写真を披露する荒木優奈菅楓華、荒木優奈、入谷響の3人は2005年生まれ、20歳の同級生だ。そして今シーズン、菅は「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」で、荒木は「ゴルフ5レディス」で、入谷は「ニチレイレディス」で、嬉しい初優勝を飾っている。3