東京・国立競技場日本サッカー協会は25日、第106回天皇杯全日本選手権（日本サッカー協会、Jリーグ主催、共同通信社、NHK共催）の決勝を2027年1月1日に東京・国立競技場で行うと発表した。元日決勝は6大会ぶり。Jリーグが26年にリーグ戦の開幕を2月から8月に変更する「シーズン移行」に踏み切るタイミングに合わせ、長く風物詩となっていた元日決勝が復活する。第106回大会は26年8月に開幕する。近年は12月上旬のJリーグ閉幕