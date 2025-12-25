ロシアの連邦捜査委員会は２４日、モスクワ南部で２３日深夜から２４日未明にかけて爆発が起き、警察官２人を含む３人が死亡したと発表した。警察官らがパトカー近くにいた不審者を拘束しようとしたところ、爆発装置が作動したという。死亡した残りの１人はこの不審者とみられている。ＲＢＣウクライナ通信は２４日、ウクライナ国防省関係者の話として、警察官２人はウクライナ侵略で捕虜となったウクライナ兵士を拷問していた