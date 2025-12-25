稽古中、左肩の状態を確認する横綱大の里＝茨城県阿見町の二所ノ関部屋左肩痛で大相撲九州場所千秋楽を休場した横綱大の里は25日、茨城県阿見町の二所ノ関部屋で汗を流し、初場所（来年1月11日初日・両国国技館）に向けて徐々にペースを上げてきた。これまでの相手を押す稽古に加え、この日からは当たりを受け止める稽古を開始。不安の残る左肩から胸付近を若手力士に出し「肩を確認できて良かった。番付発表も終わり、本場所