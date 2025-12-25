NHKは25日、「第76回NHK紅白歌合戦」の番組公式Xを通じ、ロックシンガー矢沢永吉（76）の出演を発表した。公式Xは「＜特別企画＞#矢沢永吉出場決定」と前置きした上で「今年、日本のアーティスト史上最年長となる76歳で東京ドーム公演を開催新たな伝説を刻み続けています。紅白ではソロ50周年の節目に発表しドラマ主題歌としても話題を呼んだバラード真実を披露」とつづった。矢沢は1972年にロックバンド・キャロルでデビュ