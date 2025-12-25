三井アウトレットパークが12月26日から、半期に一度の最大級のセール「MITSUI OUTLET PARK「SUPER OUTLET SALE」を開催する。同セールにあわせて、俳優・鈴木福さんを起用した新WEB CM「鈴木福 イメチェン編」が、12月25日から公開された。三井アウトレットパークでは期間限定で、鈴木福さんとデートができるシミュレーションゲームが全国14施設に登場。また三井アウトレットパーク公式Xでは、鈴木福さん描き下ろしイラスト入り福