空前の「ぬい活」ブームのさなか、リアルな仕上がりが魅力のネイチャーテクニカラーぬいぐるみシリーズに、このたび新たに「どんぐり」が仲間入り! ころんとしたフォルムがたまらなく、思わず集めたくなっちゃう可愛さなんです!\📢新商品のご紹介 / ネイチャーテクニカラーのぬいぐるみシリーズに新しい仲間が加わりました。NTC MONO「どんぐりのぬいぐるみ1」、「どんぐりのぬいぐるみ2」が本日より順次発売開始となります