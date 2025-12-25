テレビ朝日とKDDIスマートドローンは12月25日、ドローンポートを活用した遠隔操作による災害報道の実現に向けた取り組みを開始することを発表した。この取り組みを通じて得られた知見をもとに、今後は石川県能登半島全域をはじめ全国へ配備が進むドローンポートを活用し、広域的な災害報道ネットワークの構築を目指すという。KDDIスマートドローンは平時や有事を問わずドローンを活用する「フェーズフリー」な社会基盤の構築を目指