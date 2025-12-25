メ～テレ（名古屋テレビ） 1年の間でも特に年末は慌ただしく、つい子どもから目を離してしまうことがあるかも知れません。たとえ室内でも、子どもにとっては思わぬ所に危険が潜んでいます。 年末年始は、自宅とは勝手が違う帰省先などで、ふとした拍子に子どもが電気コードを引っかけるなど、思いもよらないことでけがをすることがあります。 製品評価技術基盤機構(NITE)によりますと、2020年から2024年までに