俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥（みやせ・りゅうび）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」（毎週水曜23:08頃〜）。12月24日（水）の放送では、生徒（リスナー）から募集していたテーマ“昔のクリスマスソング”にまつわるメッセージを紹介していきました。パーソナリティの宮世琉弥宮世：生徒のみんなにビビッときている音楽を教えてもらい、僕がみんなのおすすめ音楽でビビッ