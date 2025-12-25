日本郵便四国支社は25日、高松林郵便局の元主任が顧客に無断で保険貸付請求などを行い、100万円を詐取していたと発表しました。それによりますと、元主任は2018年６月、契約者に無断で３回にわたって90万円の保険貸付請求を行い、そのうち40万円をだまし取りました。また2018年７月、同じ契約者から保険料名目で60万円を預かり、だまし取りました。2025年10月に契約者から問い合わせがあり、社内調査をして分かりました。元