テニスの４大大会開幕戦、全豪オープン（オーストラリア・メルボルン）は、２０２６年１月１８日に本戦が開幕する。連日生中継を予定しているＷＯＷＯＷは、１２日に始まる同大会の予選も生中継することを２５日、明らかにした。ＷＯＷＯＷが４大大会の予選を中継するのは、２０１７年ウィンブルドン以来だという。予選は１２〜１５日の４日間、行われる。ＷＯＷＯＷが中継を決めたのも、多くの日本選手が予選に出場予定だから