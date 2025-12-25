ソロデビュー５０周年を迎えた歌手の矢沢永吉が、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）に特別企画で出場することが２５日、同局から発表された。２００９年（白組特別出場歌手）、１２年（白組特別枠）以来１３年ぶり３回目の出場になる。ソロ５０周年の節目に発表し、フジテレビ系ドラマ「最後の鑑定人」主題歌としても話題を呼んだバラード「真実」を披露する。矢沢は今年、９月に発売した３５枚目のオリジナ