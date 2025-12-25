時代の１ページを捉えた写真に映り込んだ気になる人を徹底調査し、その正体に迫るドキュメントバラエティ。 今回は、忠犬ハチ公が息を引き取った時に撮影された写真に写る少年、ビートルズが初来日した際、法被を着てタラップを降りる姿を捉えた写真にひょっこり顔を出している謎の男性に注目。彼ら“知らないけど会いたい人”の正体を解き明かしていく。ＭＣは山里亮太。ゲストは伊集院光と島崎和歌子。 ©A