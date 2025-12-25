※このお話は作者土井真希さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ息子の習い事にしつこく口出ししてくる義母を「うるさい！」と一蹴した妻。その日の午後、夫は自分がフォローしておいたことをアピールしつつ、「気持ちが収まったら母さんに謝ってくれ」とお願いするが…■妻は謝りたくない ■夫が驚きの回答 ■“4人家族”だと言い張る夫 ■妻は“3人家族”だと思っているダメだ、