ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。＃791は、新企画「クイズ！あの人に聞きました」をお届け！◆かなこの奇妙な買い物「クイズ！あの人に聞きました」では、ももクロのことをよく知る関係者にアンケートを実施。その答えをメンバー自ら当てていく。今回のアンケートは、司会の東京03・飯塚悟志に聞いた「ももクロメンバーに対して『こいつヤベェ奴だな』と感じたことは？」。