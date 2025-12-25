秋田ノーザンハピネッツは前田顕蔵ヘッドコーチが退任すると発表しました。前田ヘッドコーチはチームを率いて7シーズン目。今季チームはいまだ4勝で、最下位に沈んでいます。27日の試合からはミック・ダウナーアソシエイトヘッドコーチが指揮をとります。