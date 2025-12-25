瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がっていて、雨の降っているところがあります。25日夜も曇りになり、夜遅くは岡山県北部で雪が降るでしょう。雷を伴うところがある見込みです。海沿いでは26日にかけて強風や高波に注意してください。 26日は寒気や湿った空気の影響で岡山県北部では断続的に雪が降るでしょう。大雪になるおそれがあります。岡山県南部や香川県でも雪や雨の降るところがある見通しです。朝の最低気