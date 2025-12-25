四国地方には、コードや電子マネーなどを使う「デジタル賽銭」が可能な神社・寺院があります。一方で「デジタル賽銭って何？」という人もいるでしょう。この記事では、デジタル賽銭の概要や手順、四国地方でデジタル賽銭が可能な神社・寺院を紹介します。●神社・寺院もデジタル化が進行、「デジタル賽銭」とは？インバウンド需要やコロナ対策を踏まえたキャッシュレス化の影響で、神社・寺院でもデジタル化が進んでいます。そ