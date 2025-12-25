25日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4340枚だった。うちプットの出来高が2206枚と、コールの2134枚を上回った。プットの出来高トップは2万8000円の396枚（1円安1円）。コールの出来高トップは5万3000円の324枚（8円安42円）だった。 コールプット 出来高前