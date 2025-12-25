25日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は918枚だった。うちコールの出来高が578枚と、プットの340枚を上回った。コールの出来高トップは6万円の247枚（2円安12円）。プットの出来高トップは2万8000円の58枚（変わらず14円）だった。 コールプット 出来高前日比