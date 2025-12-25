25日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は23枚だった。コールの合計出来高は4枚。コールの出来高トップは5万5750円の2枚（275円）だった。プットのの合計出来高は19枚。プットの出来高トップは1万円の6枚（1円安3円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格