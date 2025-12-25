日本の家庭の味を支え続けてきたおなじみの存在、赤と黄色のパッケージが目印の「味の素KKコンソメ」は、1962年の発売から60年以上の長い歴史のなかで何度かその味をリニューアルしてきた。3年間、約400回の試作を重ねて、このたび2025年に17年ぶりとなる大幅な刷新を果たした「味の素KKコンソメ」の変化の秘密はどこにあるのか。普段は一般開放していない味の素のコンソメ工場に、今回特別に潜入、工場見学してきた！リニューアル