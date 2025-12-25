巨人からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指している岡本和真内野手。ホワイトソックス入りが決まった村上宗隆内野手に続く形で、“和製大砲”がどの球団と契約を結ぶのかに注目が集まっている。そんな中、MLB公式サイトをはじめ複数の現地メディアが岡本の動向に注目しており、パイレーツからの関心が伝えられている。 ■「獲得は理にかなっている」 巨人での11シーズンで通算248本塁打を放っ