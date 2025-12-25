2025年12月24日、香港メディアの香港01は、日本の大手アニメショップ・animate（アニメイト）が5年ぶりに香港に再上陸したと報じた。今月23日、香港の旺角（モンコック）の商業施設・T．O．Pの4階にアニメイトがオープンすると、初日からビル内を蛇行するほどの大行列ができ、地上階まで続いた。記事によると、2日目もその勢いは衰えず、正午の開店1時間前には4階を一周する形で少なくとも約150人が並んでおり、その多くは若年層の