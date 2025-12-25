「福祉タクシー」の運行許可を受けていた自らの会社の名義を他人に貸し、白タク行為を容認していたとして、中国籍の４０代の女に罰金の略式命令が下されました。１２月２２日付けで大阪区検察庁が略式起訴したのは、大阪市城東区の介護事業会社の代表取締役である、中国籍の女（４３）です。起訴状によると、女は、身体障害がある人などが利用できる「福祉タクシー」の運行許可を取得していましたが、２０２４年以降、大阪市