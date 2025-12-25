大相撲・浅香山部屋の公式インスタグラムが２５日、新規投稿され、クリスマスパーティーの様子を公開。力強い食べっぷりがファンの反響を呼んだ。「今年のＸｍａｓイブは…ピッツァパーリー１６枚のピザとチキンが…あっ！！という間に消えていきました」とつづられた中、９人の弟子たちの前には１６枚のピザと山盛りになったチキンレッグが置かれた。微笑ましい光景だったが、みるみるとなくなっていき、最後は紙皿のみに