文部科学省＝東京・霞が関2025年度に採用された公立学校教員の選考試験競争率（倍率）は、小学校が前年度比0.2ポイント減の2.0倍、中学校0.4ポイント減の3.6倍、高校0.6ポイント減の3.8倍で、いずれも過去最低となったことが25日、文部科学省の調査で分かった。過去最低は小学校が7年連続、中学校と高校は2年連続。特別支援学校などを含めた全体の倍率も0.3ポイント減の2.9倍と初めて3倍を下回った。文科省は、大量採用時代の