マーケティング企業「刀」（大阪市）は２５日、東京・お台場の屋内型テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」の営業を来年２月末で終了すると発表した。２０２４年３月の開業からわずか２年での撤退となる。同社は「施設規模が過大であると判断した」としている。イマーシブ・フォート東京は、２２年に営業終了した商業施設「ヴィーナスフォート」の跡地にオープン。人気アニメなどの世界観を再現し、登場人物になったような