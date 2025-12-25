演歌歌手の伍代夏子が12月24日、Instagramを更新。夫で歌手、俳優の杉良太郎との26回めの結婚記念日を報告し、ツーショット写真と、2人が訪れた東京・西麻布の高級日本料理店で楽しんだ料理などの写真を添えた。《今日はワタクシ達の26回目の結婚記念日ワンズのお言葉に甘えて、ふたりでお出かけです。お気に入りのお店で差しつ差されつたまにはゆっくりしようよ…といいながら、見守りカメラから目が離せないパパとママ。》