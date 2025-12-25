「今回、空白域はありません。ケチャップ数字は、前回から引き続きの（34）です。最有力は（25）。2025年の出現は4回で最少です。次いで（31）。8月15日以来、4カ月以上も出現がありません。（36）も要注意。こちらは8月29日の出現が最後となっています。2025年の出現が5回の（16）（19）（22）も注意が必要でしょう」（ロト探偵・工藤氏）年明けの1月1日・2日は、ロト6・ロト7の抽せんはお休みです。ご注意を。【ロト7 第658回