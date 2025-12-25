編集者の箕輪厚介氏が２５日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。年内活動休止を宣言した。箕輪氏は「【ご報告】私は今年色々してしまったので年内活動休止を発表します。また来年よろしくおねがいします」と投稿。今年は週刊誌にスキャンダルを報じられるなどしていた。もっとも、この投稿はジョークの可能性が高い。箕輪氏の投稿の前に、音楽プロデューサーで、音楽事務所ＢＭＳＧの代表取締役ＣＥＯを務めるＳＫＹ−ＨＩこと日&#