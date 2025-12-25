16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース年末大反省会SP』に出演した大矢明彦氏が、阪神・佐藤輝明について言及した。大矢氏は佐藤について「辛抱できるようになった1年だったと思いますね」と評価。「ダメだった、打てないというのがはっきりと出ているバッターだったんですけど、自分でなんとか工夫して打点に繋げたり、自分が打てるボールが来るまでボール球を振らずに我慢したり、そういうのが今年1年できるよ